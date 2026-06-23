Trump ha disintegrato diplomazia e istituzioni. E così l’Iran sta vincendo

Il presidente Usa per anni ha picconato i modelli negoziali e gli organismi globali. La sua realtà lo insegue: senza intermediazioni è impossibile far finire le guerre

true false

I giorni incerti delle trattative a singhiozzo con l’Iran, sempre sul punto di saltare per qualche promessa notturna di Donald Trump di radere al suolo la civiltà persiana, mostrano il progetto trumpiano di porre fine alla diplomazia come metodo e intelaiatura fondamentale delle relazioni globali. E mostra anche che mettervi fine non è così semplice. Dall’inizio del secondo mandato (ma gli indizi erano chiarissimi anche nel primo) Trump ha lavorato per smontare alcuni cardini del lavoro diplomat