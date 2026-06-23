dietro il caos dei colloqui tra washington e teheran

Trump ha disintegrato diplomazia e istituzioni. E così l’Iran sta vincendo

Mattia Ferraresi
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23 giugno 2026 • 07:00

Il presidente Usa per anni ha picconato i modelli negoziali e gli organismi globali. La sua realtà lo insegue: senza intermediazioni è impossibile far finire le guerre

I giorni incerti delle trattative a singhiozzo con l’Iran, sempre sul punto di saltare per qualche promessa notturna di Donald Trump di radere al suolo la civiltà persiana, mostrano il progetto trumpiano di porre fine alla diplomazia come metodo e intelaiatura fondamentale delle relazioni globali. E mostra anche che mettervi fine non è così semplice. Dall’inizio del secondo mandato (ma gli indizi erano chiarissimi anche nel primo) Trump ha lavorato per smontare alcuni cardini del lavoro diplomat

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)