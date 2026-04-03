Hegseth caccia i generali vicini a Vance: le purghe del predicatore di guerra

Il segretario della Difesa licenzia il capo di gabinetto dell’Esercito e altri generali non perfettamente allineati sulla guerra in Iran. Dopo la cacciata di Bondi, al Pentagono inziata la caccia alle streghe: fuori chi non è allineato. Lo scontro è pure confessionale

true false

Anche al Pentagono, dove regnano le tensioni per la guerra in Iran e non solo, vanno in scena le purghe. Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, ha licenziato il generale Randy George, capo di gabinetto dell’Esercito e ufficiale con più anzianità di servizio all’interno della struttura militare. Hegseth lo ha cacciato con una telefonata, all’insaputa degli immediati superiori di George, e ha ordinato che la sua rimozione avvenisse con effetto immediato. Il dipartimento ha formalizzato l’avvice