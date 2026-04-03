L’amministrazione perde pezzi

Hegseth caccia i generali vicini a Vance: le purghe del predicatore di guerra

Mattia Ferraresi
03 aprile 2026 • 19:59

Il segretario della Difesa licenzia il capo di gabinetto dell’Esercito e altri generali non perfettamente allineati sulla guerra in Iran. Dopo la cacciata di Bondi, al Pentagono inziata la caccia alle streghe: fuori chi non è allineato. Lo scontro è pure confessionale 

Anche al Pentagono, dove regnano le tensioni per la guerra in Iran e non solo, vanno in scena le purghe. Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, ha licenziato il generale Randy George, capo di gabinetto dell’Esercito e ufficiale con più anzianità di servizio all’interno della struttura militare. Hegseth lo ha cacciato con una telefonata, all’insaputa degli immediati superiori di George, e ha ordinato che la sua rimozione avvenisse con effetto immediato. Il dipartimento ha formalizzato l’avvice

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Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)