La guerra civile del Minnesota dopo l’omicidio di Renee Nicole Good: somali, omicidi e corruzione

La roccaforte dem piena di immigrati somali e storie di corruzioni è il bersaglio perfetto di Trump. Le squadracce dell’Ice mandate per fare retate di clandestini hanno ucciso una donna disarmata

Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli, poetessa, cittadina americana bianca e disarmata, è stata uccisa mercoledì mattina nel quartiere residenziale di Powderhorn, a Minneapolis. Un agente dell’Ice le ha sparato tre colpi di pistola mentre si allontanava sulla sua auto. L’omicidio è avvenuto a poco più di un chilometro dal luogo dove nel 2020 George Floyd fu assassinato da un poliziotto. Dopo i video ripresi dalla moglie di Good e altri testimoni della scena, un sito locale ha ottenuto