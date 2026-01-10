Mondo

La guerra civile del Minnesota dopo l’omicidio di Renee Nicole Good: somali, omicidi e corruzione

Mattia Ferraresi
10 gennaio 2026 • 18:52Aggiornato, 10 gennaio 2026 • 18:59

La roccaforte dem piena di immigrati somali e storie di corruzioni è il bersaglio perfetto di Trump. Le squadracce dell’Ice mandate per fare retate di clandestini hanno ucciso una donna disarmata

Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli, poetessa, cittadina americana bianca e disarmata, è stata uccisa mercoledì mattina nel quartiere residenziale di Powderhorn, a Minneapolis. Un agente dell’Ice le ha sparato tre colpi di pistola mentre si allontanava sulla sua auto. L’omicidio è avvenuto a poco più di un chilometro dal luogo dove nel 2020 George Floyd fu assassinato da un poliziotto. Dopo i video ripresi dalla moglie di Good e altri testimoni della scena, un sito locale ha ottenuto

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)