Trump intrappolato nel Golfo (e in patria): i democratici lo umiliano a Mar-a-Lago

Il presidente ha dovuto ridimensionare tutti gli obiettivi del conflitto. Che è sempre più insostenibile in vista del midterm. Nel distretto della sua residenza in Florida i repubblicani hanno bruciato nelle urne un vantaggio di oltre 19 punti

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Funzionari dell’amministrazione dicono che gli emissari di Donald Trump sono al lavoro per organizzare un incontro in Pakistan nel fine settimana per negoziare una via d’uscita dalla guerra. L’Iran ha deriso l’ipotesi. Intanto, un migliaio di soldati dell’82esima divisione si stanno preparando a partire per il Medio Oriente, mentre l’evanescente piano americano in quindici punti, consegnato a Teheran attraverso i mediatori di Islamabad, è rimasto finora senza risposta. I tentativi trumpiani di t