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Trump intrappolato nel Golfo (e in patria): i democratici lo umiliano a Mar-a-Lago

Mattia Ferraresi
25 marzo 2026 • 20:02

Il presidente ha dovuto ridimensionare tutti gli obiettivi del conflitto. Che è sempre più insostenibile in vista del midterm. Nel distretto della sua residenza in Florida i repubblicani hanno bruciato nelle urne un vantaggio di oltre 19 punti

Funzionari dell’amministrazione dicono che gli emissari di Donald Trump sono al lavoro per organizzare un incontro in Pakistan nel fine settimana per negoziare una via d’uscita dalla guerra. L’Iran ha deriso l’ipotesi. Intanto, un migliaio di soldati dell’82esima divisione si stanno preparando a partire per il Medio Oriente, mentre l’evanescente piano americano in quindici punti, consegnato a Teheran attraverso i mediatori di Islamabad, è rimasto finora senza risposta. I tentativi trumpiani di t

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)