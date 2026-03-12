Trump disperato per la guerra e il midterm, il piano è fare a pezzi le regole elettorali

Il presidente ritorna ossessivamente sul Save America Act, il provvedimento per ridurre l’affluenza fra i ceti più fragili. Il conflitto in Iran a oggi è costato oltre 11 miliardi di dollari, il prezzo della benzina è alle stelle e la sua popolarità ai minimi
Donald Trump risponde a qualunque problema rilanciando, con pervicacia ossessiva, il Save America Act, riforma elettorale che è diventata il suo centro di gravità permanente in un momento in cui le vicende del mondo girano più velocemente del solito. Il presidente minaccia di bloccare tutta l’attività legislativa finché il Congresso non voterà la legge. «Non firmerò nessun altro provvedimento finché questa legge non passa», ha scritto sul social Truth, e nei giorni scorsi l’ha definita la riform