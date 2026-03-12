battaglia al congresso

Trump disperato per la guerra e il midterm, il piano è fare a pezzi le regole elettorali

Mattia Ferraresi
12 marzo 2026 • 19:56

Il presidente ritorna ossessivamente sul Save America Act, il provvedimento per ridurre l’affluenza fra i ceti più fragili. Il conflitto in Iran a oggi è costato oltre 11 miliardi di dollari, il prezzo della benzina è alle stelle e la sua popolarità ai minimi

Donald Trump risponde a qualunque problema rilanciando, con pervicacia ossessiva, il Save America Act, riforma elettorale che è diventata il suo centro di gravità permanente in un momento in cui le vicende del mondo girano più velocemente del solito. Il presidente minaccia di bloccare tutta l’attività legislativa finché il Congresso non voterà la legge. «Non firmerò nessun altro provvedimento finché questa legge non passa», ha scritto sul social Truth, e nei giorni scorsi l’ha definita la riform

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)