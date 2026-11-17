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Shangai – Chissà se qualcuno ha riferito a Donald Trump delle decine di migliaia di filippini che hanno manifestato negli ultimi cinque giorni, provando anche a raggiungere l’International Convention Center di Manila, dove la sera di martedì 17 novembre si è svolta la cena di chiusura del summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) alla quale ha preso parte il presidente Usa. Dove però gli interessi del tycoon sembravano volgersi più verso Mosca e persino in direzione Pyo