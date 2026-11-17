Il tycoon accolto dalle proteste a Manila, prima tappa del viaggio che domani lo porta alla corte di Xi. Ipotizza anche un incontro con Kim Jong-un, mentre gli Usa impongono nuove restrizioni alla Cina sull’Ia. Il presidente Usa: «In dieci mesi saremo indipendenti da Pechino per le terre rare»
Shangai – Chissà se qualcuno ha riferito a Donald Trump delle decine di migliaia di filippini che hanno manifestato negli ultimi cinque giorni, provando anche a raggiungere l’International Convention Center di Manila, dove la sera di martedì 17 novembre si è svolta la cena di chiusura del summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) alla quale ha preso parte il presidente Usa. Dove però gli interessi del tycoon sembravano volgersi più verso Mosca e persino in direzione Pyo