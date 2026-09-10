lo show in texas è un atto di disperazione in vista delle elezioni di novembre

Trump vuole corrompere gli americani: «Cinquemila dollari in cambio del voto»

Mattia Ferraresi
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10 settembre 2026 • 20:39

Alla convention di Dallas il presidente promette un «dividendo» a chi sceglierà il partito repubblicano nelle urne di midterm. È una pura e semplice fantasia: servirebbero mille miliardi, incompatibili con il debito Usa. Non a caso Vance lo smentisce

Sul palco dell’abborracciata convention di metà mandato a Dallas, Donald Trump ha promesso cinquemila dollari a testa se i repubblicani manterrano il controllo di Camera e Senato a novembre. «Se i repubblicani vincono, vincete con noi e ottenete 5000 dollari», ha detto, battezzando la misura il “dividendo di Trump”. Come una società che distribuisce utili agli azionisti, ha spiegato, lui darà mance agli elettori grazie alla «nostra tremenda forza e successo economico». Anche se non fosse un’ipot

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)