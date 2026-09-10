Trump vuole corrompere gli americani: «Cinquemila dollari in cambio del voto»

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Sul palco dell’abborracciata convention di metà mandato a Dallas, Donald Trump ha promesso cinquemila dollari a testa se i repubblicani manterrano il controllo di Camera e Senato a novembre. «Se i repubblicani vincono, vincete con noi e ottenete 5000 dollari», ha detto, battezzando la misura il “dividendo di Trump”. Come una società che distribuisce utili agli azionisti, ha spiegato, lui darà mance agli elettori grazie alla «nostra tremenda forza e successo economico». Anche se non fosse un’ipot