Trump vuole corrompere gli americani: «Cinquemila dollari in cambio del voto»

Alla convention di Dallas il presidente promette un «dividendo» a chi sceglierà il partito repubblicano nelle urne di midterm. È una pura e semplice fantasia: servirebbero mille miliardi, incompatibili con il debito Usa. Non a caso Vance lo smentisce
Sul palco dell’abborracciata convention di metà mandato a Dallas, Donald Trump ha promesso cinquemila dollari a testa se i repubblicani manterrano il controllo di Camera e Senato a novembre. «Se i repubblicani vincono, vincete con noi e ottenete 5000 dollari», ha detto, battezzando la misura il “dividendo di Trump”. Come una società che distribuisce utili agli azionisti, ha spiegato, lui darà mance agli elettori grazie alla «nostra tremenda forza e successo economico». Anche se non fosse un’ipot