Trump elabora a modo suo il trauma midterm. «Odio tutti i miei avversari politici»

L’intervista del presidente a 60 Minutes un concentrato di contraddizioni: «L’Iran? Un errore di comunicazione». Poi finge la linea moderata sull’immigrazione: «Forse sono stato troppo duro». Ma la nomina di un falco estremista come Miller va nella direzione opposta. La sua verità la riserva sui social: «Nessuno può credere che questo voto sia stato onesto»

true false

Washington Dc – Perdonare gli avversari politici? «Probabilmente non ne sono capace: alcuni dei miei nemici li odio e li odierò per sempre». A modo suo, è un Donald Trump più sincero del solito, meno iperbolico ma sempre assolutamente contraddittorio e paradossale quello che domenica sera è apparso per un’ora in televisione, ospite del celebre programma 60 Minutes della Cbs. Il primo vero momento di riflessione pubblica, quasi una seduta psicanalitica, dopo la pesante sconfitta subita dal suo pa