Debutta il nuovo Congresso

Trump elabora a modo suo il trauma midterm. «Odio tutti i miei avversari politici»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
09 novembre 2026 • 20:38
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L’intervista del presidente a 60 Minutes un concentrato di contraddizioni: «L’Iran? Un errore di comunicazione». Poi finge la linea moderata sull’immigrazione: «Forse sono stato troppo duro». Ma la nomina di un falco estremista come Miller va nella direzione opposta. La sua verità la riserva sui social: «Nessuno può credere che questo voto sia stato onesto»

Washington Dc – Perdonare gli avversari politici? «Probabilmente non ne sono capace: alcuni dei miei nemici li odio e li odierò per sempre». A modo suo, è un Donald Trump più sincero del solito, meno iperbolico ma sempre assolutamente contraddittorio e paradossale quello che domenica sera è apparso per un’ora in televisione, ospite del celebre programma 60 Minutes della Cbs. Il primo vero momento di riflessione pubblica, quasi una seduta psicanalitica, dopo la pesante sconfitta subita dal suo pa

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.