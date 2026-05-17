Nuova denuncia di Hezbollah contro i colloqui diretti tra Israele e il Libano, definiti "un vicolo cieco". La critica del gruppo armato pro-Iran giunge mentre le Idf stanno bombardando il Libano meridionale e orientale, nonostante la nuova proroga del cessate il fuoco.

"I negoziati diretti che le autorità libanesi hanno condotto con il nemico israeliano li hanno portati in un vicolo cieco che non porterà ad altro che a una concessione dopo l'altra", ha dichiarato il parlamentare di Hezbollah, Hussein Hajj Hassan. "Né loro né nessun altro sarà in grado di realizzare ciò che il nemico vuole, soprattutto per quanto riguarda il disarmo della resistenza", ha aggiunto, affermando che le autorità stanno portando il Paese in "situazioni molto difficili".

Intanto, due attacchi israeliani hanno colpito la città di Sohmor, nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, ha riferito l'agenzia di stampa statale Nna, aggiungendo che altri attacchi hanno interessato il Libano meridionale. In raid sul villaggio di Zrariyé (Sidone) e Tayr Debba (Tiro), almeno tre persone sono rimaste ferite, di cui due soccorritori.