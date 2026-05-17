Il presidente Usa ha pubblicato il messaggio sul suo social Truth. Secondo il Nyt, il Pentagono avrebbe già pronti i piani per riprendere i bombardamenti. Teheran condanna l'uccisione del capo delle Brigate Qassam in un attacco israeliano
«Era calma prima della tempesta». È il messaggio pubblicato dal presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth che accompagna un’immagine creata con l’intelligenza artificiale con l’obiettivo di minacciare l’Iran di un attacco imminente. Mentre il Pakistan sabato ha fatto un ultimo tentativo di mediazione a Teheran, Trump ha evocato la «tempesta» riaccendendo i timori di una nuova escalation militare.
Secondo il New York Times, il Pentagono avrebbe già pronti i piani per riprendere i bombardamenti sull’Iran nel caso di un fallimento definitivo dei negoziati. Alla domanda sullo stato dei colloqui sul nucleare e sul cessate il fuoco, Trump – in un’intervista a Bfmtv – ha detto di non averne idea, «se non lo raggiungono passeranno dei brutti momenti. Hanno interesse a raggiungere l’accordo». Il presidente Usa, ha scritto il Nyt, dovrebbe decidere sulla ripresa o meno degli attacchi nelle prossime ore.
PUNTI CHIAVE
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Trump pubblica una foto creata con l'Ia: «In Iran è calma prima della tempesta»
Libano, Hezbollah: «I negoziati sono un vicolo cieco»
Nuova denuncia di Hezbollah contro i colloqui diretti tra Israele e il Libano, definiti "un vicolo cieco". La critica del gruppo armato pro-Iran giunge mentre le Idf stanno bombardando il Libano meridionale e orientale, nonostante la nuova proroga del cessate il fuoco.
"I negoziati diretti che le autorità libanesi hanno condotto con il nemico israeliano li hanno portati in un vicolo cieco che non porterà ad altro che a una concessione dopo l'altra", ha dichiarato il parlamentare di Hezbollah, Hussein Hajj Hassan. "Né loro né nessun altro sarà in grado di realizzare ciò che il nemico vuole, soprattutto per quanto riguarda il disarmo della resistenza", ha aggiunto, affermando che le autorità stanno portando il Paese in "situazioni molto difficili".
Intanto, due attacchi israeliani hanno colpito la città di Sohmor, nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, ha riferito l'agenzia di stampa statale Nna, aggiungendo che altri attacchi hanno interessato il Libano meridionale. In raid sul villaggio di Zrariyé (Sidone) e Tayr Debba (Tiro), almeno tre persone sono rimaste ferite, di cui due soccorritori.
Il presidente del Parlamento iraniano nominato inviato speciale in Cina
Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, è stato nominato inviato speciale di Teheran in Cina. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim. Il presidente dell'Assemblea consultiva islamica, il Parlamento monocamerale di Teheran, ha rappresentato finora una figura chiave nel quadro dei negoziati di pace con gli Usa.
Telefonata dei ministri Esteri di Qatar e Arabia Saudita: focus sull'Iran
Il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Doha, precisando che le parti hanno discusso i rapporti bilaterali e gli sviluppi regionali, tra cui il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e gli sforzi internazionali per la de-escalation.
Iran: «L'uccisione del capo delle Brigate Qassam da parte dell'Idf è terrorismo»
Il ministero degli Esteri iraniano, in una dichiarazione rilasciata sabato, ha condannato l'uccisione di Izz al-Din al-Haddad, capo delle Brigate Qassam, braccio armato di Hamas, avvenuta negli attacchi israeliani di venerdì. La dichiarazione ha descritto l'assassinio come parte del "piano criminale di Israele per la cancellazione coloniale della Palestina" e ha affermato: "Gli Stati Uniti, in quanto maggiori sostenitori militari, finanziari e politici del regime sionista di apartheid, sono complici in ciascuno di questi crimini". "L'eliminazione fisica dei comandanti della resistenza e delle élite palestinesi non riesce a interrompere il cammino della resistenza", ha aggiunto, secondo quanto riportato da Mehr.
Trump pubblica una foto creata con l'Ia: «In Iran è calma prima della tempesta»
Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran con una foto generata con l'intelligenza artificiale. Il presidente Usa ha postato su Truth un'immagine che avverte della "calma prima della tempesta" e lo ritrae mentre - con indosso ilcappello Maga - punta il dito verso la telecamera, circondato da navi da guerra in acque agitate. Su diverse imbarcazioni sventolano bandiere iraniane e sullo sfondo si addensano nuvole grigie.
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