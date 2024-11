Il miliardario statunitense Elon Musk e l'imprenditore Vivek Ramaswamy dirigeranno un nuovo dipartimento per l'Efficienza del governo nel quadro della seconda amministrazione di Donald Trump.

Ad annunciarlo in una nota il presidente eletto degli Stati Uniti. Il nuovo dipartimento, ha spiegato Trump, si occuperà di snellire la regolamentazione del governo federale, «smantellando la burocrazia». In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Musk ha affermato che l'istituzione del nuovo dipartimento rappresenta «uno shock per il sistema, e per tutti coloro che sono responsabili di sprechi al governo: minaccia per la democrazia? No, minaccia per la burocrazia».

Il Dipartimento per l’efficienza governativa, o DOGE, «diventerà, potenzialmente, il Progetto Manhattan dei nostri tempi».

Il riferimento è al programma di ricerca che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche. Trump ha aggiunto che il gruppo avrebbe «spianato la strada» alla sua prossima amministrazione per «smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali».

