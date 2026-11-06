Trump, nessun passo indietro. Promosso Miller, falco pro Ice

Scossoni post midterm alla Casa Bianca: Trump silura Wiles e premia il peggiore dei suoi. Poi si lancia in «piani sulla sicurezza europea» che rischiano di favorire solo l’amico Putin

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Se Trump distruggerà l'Iran «lo saprete molto presto»: il presidente insiste coi suoi tormentoni, compreso quello per cui «Israele, oggi, non esisterebbe» se lui non avesse frenato la Repubblica Islamica. Già, quella stessa guerra in Iran che ha contribuito a determinare la batosta trumpiana del midterm e che costringe oggi alla resa dei conti sul fallimento. Il rimpiazzo di Susan Wiles – considerata fino a una settimana fa la regista imprescindibile del precedente successo presidenziale trumpia