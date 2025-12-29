Per Trump Netanyahu è «un eroe». Il piano per attaccare di nuovo l’Iran

Bibi vuole ingaggiare il tycoon contro l’Iran. Lui lo asseconda almeno a parole: sul nucleare promette reazioni «immediate» Quanto alla fase 2 per Gaza, Hamas dice «niente disarmo» poco prima dell’incontro. Il presidente: «Altrimenti saremmo rapidi»
«Un eroe» senza il quale «Israele avrebbe potuto rischiare di non esistere neppure». Un alleato col quale «i rapporti non potrebbero essere migliori di così». Almeno a parole, l’accoglienza riservata da Donald Trump a Benjamin Netanyahu è stata con tutti gli onori. Lo si è visto anzitutto dalle minacce all’Iran lasciate scivolare da Trump ai microfoni dei cronisti prima ancora che l’incontro iniziasse: se Teheran insiste coi missili, certo che supporterà un attacco. Se lo fa col nucleare, «immed