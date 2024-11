Donald Trump ha scelto il suo segretario della Salute, Robert F. Kennedy Jr. Figlio di Bob, dopo una campagna elettorale contro Trump abortita dopo la dimostrazione che non sarebbe andata da nessuna parte aveva raccomandato ai suoi elettori di scegliere il tycoon.

Le sue posizioni controverse lo rendono un candidato molto difficile da sostenere, anche per i trumpiani. Kennedy ha attaccato spesse volte l’ex capo del National Institutes of Health, Antony Fauci, di cospirare con Bill Gates e big pharma per vendere i vaccini contro il Covid. Motivo per cui andrà fatta piazza pulita dei funzionari di quelle agenzie.

In passato è stato anche avvocato ambientalista, ma durante la pandemia il suo scetticismo nei confronti della medicina convenzionale si è estremizzato e trasformato in complottismo. Kennedy ha rilanciato e diffuso le fake news su 5G e il ruolo di Bill Gates.

La scelta di Trump è difficile da digerire anche per alcuni repubblicani del Congresso, dove la nomina deve essere convalidata. Di conseguenza, la decisione del presidente eletto diventa una prova di fiducia nei confronti delle sue truppe.

Subito dopo la nomina, le azioni dei produttori di vaccini, tra cui Pfizer e Moderna, sono crollate. I titoli hanno subito un calo in chiusura rispettivamente del 2,64 per cento e del 5,62 per cento. Male anche Novavax scesa del 7,02 per cento. Le azioni della tedesca BioNTech a fine seduta hanno segnato -6 per cento e quelle della britannica Gsk -2 per cento.

Burgum agli interni

Trump ha annunciato anche un’altra nomina, quella del governatore del Nord Dakota, Doug Burgum, sarà segretario agli Interni. Il presidente eletto Usa sta definendo i posti chiave nella sua seconda amministrazione, e pone l'accento sugli alleati che sono stati i suoi più forti sostenitori durante la campagna del 2024.

Oltre a Kennedy Jr alla Salute, ha scelto il senatore della Florida Marco Rubio come segretario di Stato, l'ex membro democratico della Camera Tulsi Gabbard come direttore dell'intelligence nazionale e il rappresentante della Florida Matt Gaetz come procuratore generale.

