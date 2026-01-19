Mondo

Sogni e deliri di Trump: dietro l’ossessione artica c’è la rabbia per il Nobel

Mattia Ferraresi
19 gennaio 2026 • 20:11

Il presidente rinfaccia il premio mancato. E sui dazi: «Li imporrò, al 100 per cento». Poi l’ennesima minaccia: «Non sento più l’obbligo di pensare alla pace»

Donald Trump ha scritto domenica al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, spiegando che una delle ragioni per cui vuole annettere la Groenlandia è che non gli hanno dato il premio Nobel per la pace. Il messaggio, rivelato ieri dalla Pbs, è l’ultimo capitolo della crisi che sta deteriorando i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Europa. «Considerando che il vostro paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato otto guerre e più, non sento più l’obbligo di pensare solt

