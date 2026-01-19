Sogni e deliri di Trump: dietro l’ossessione artica c’è la rabbia per il Nobel

true false

Donald Trump ha scritto domenica al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, spiegando che una delle ragioni per cui vuole annettere la Groenlandia è che non gli hanno dato il premio Nobel per la pace. Il messaggio, rivelato ieri dalla Pbs, è l’ultimo capitolo della crisi che sta deteriorando i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Europa. «Considerando che il vostro paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato otto guerre e più, non sento più l’obbligo di pensare solt