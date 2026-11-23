A sole due settimane dalle dimissioni, il fondatore torna ceo del colosso tech. Musk: «L’errore è stato corretto». La notizia arriva nello stesso giorno in cui emergono prove sui contatti di Alice Huang con i servizi cinesi. A Wall Street il titolo cresce del 34 per cento
NEW YORK - Nell’ultimo paragrafo di un comunicato destinato a diventare storico, Nvidia ha inserito un dettaglio che rivela quanto lo scandalo che l’ha travolta sia ancora lontano dall’essere archiviato. Si parla della ricerca di un professionista per un nuovo incarico, quello di responsabile della conformità normativa, con il compito di vigilare sul rispetto delle regole all’interno dell’azienda. Le indagini dunque proseguiranno. La società leader mondiale dei chip per l’intelligenza artificial