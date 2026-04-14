Sulla testa di Trump ora pende la spada di Damocle del voto cattolico

L’enormità dell’attacco a Leone XIV arriva in un contesto già burrascoso per le tensioni tra i due più alti esponenti dell’amministrazione statunitense, che sono entrambi cattolici e in lizza per la candidatura repubblicana nelle prossime elezioni presidenziali: il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di stato Marco Rubio. E sullo sfondo incombono le elezioni di Midterm
Neanche i Simpson, che pure nel fatidico 2000 avevano previsto una presidenza Trump, sarebbero stati capaci di immaginare gli sbalorditivi commenti del presidente statunitense sul connazionale Robert Francis Prevost, da nemmeno un anno papa di Roma con il nome di Leone XIV. Frasi dai toni surreali alle quali lo stesso pontefice – che in proposito è stato interrogato dai giornalisti in volo verso l’Algeria – ha replicato con tranquillità. Nel ribadire la sua posizione: nessuna paura dell’amminist