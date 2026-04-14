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Sulla testa di Trump ora pende la spada di Damocle del voto cattolico

Un'immagine generata con intelligenza artificiale ritrae Donald Trump nei panni del Papa, postata su X dall'account ufficiale della Casa Bianca
Un'immagine generata con intelligenza artificiale ritrae Donald Trump nei panni del Papa, postata su X dall'account ufficiale della Casa Bianca
Un'immagine generata con intelligenza artificiale ritrae Donald Trump nei panni del Papa, postata su X dall'account ufficiale della Casa Bianca
Giovanni Maria Vianstorico
14 aprile 2026 • 06:00

L’enormità dell’attacco a Leone XIV arriva in un contesto già burrascoso per le tensioni tra i due più alti esponenti dell’amministrazione statunitense, che sono entrambi cattolici e in lizza per la candidatura repubblicana nelle prossime elezioni presidenziali: il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di stato Marco Rubio. E sullo sfondo incombono le elezioni di Midterm

Neanche i Simpson, che pure nel fatidico 2000 avevano previsto una presidenza Trump, sarebbero stati capaci di immaginare gli sbalorditivi commenti del presidente statunitense sul connazionale Robert Francis Prevost, da nemmeno un anno papa di Roma con il nome di Leone XIV. Frasi dai toni surreali alle quali lo stesso pontefice – che in proposito è stato interrogato dai giornalisti in volo verso l’Algeria – ha replicato con tranquillità. Nel ribadire la sua posizione: nessuna paura dell’amminist

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Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vian
Giovanni Maria Vianstorico

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).