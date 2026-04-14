Sulla testa di Trump ora pende la spada di Damocle del voto cattolico

L’enormità dell’attacco a Leone XIV arriva in un contesto già burrascoso per le tensioni tra i due più alti esponenti dell’amministrazione statunitense, che sono entrambi cattolici e in lizza per la candidatura repubblicana nelle prossime elezioni presidenziali: il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di stato Marco Rubio. E sullo sfondo incombono le elezioni di Midterm