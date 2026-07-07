Trump piccona la Nato e gli alleati: «Gli europei ci hanno voltato le spalle»

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Donald Trump è «molto deluso dalla Nato» e se il vertice non fosse stato ad Ankara, a casa dello stimatissimo amico Recep Tayyip Erdogan, forse il presidente non si sarebbe nemmeno presentato. «Non siamo stati trattati bene», ha ripetuto all’infinito nella lamentazione a braccio in apertura del bilaterale con Erdogan, nel primo giorno del summit: «L’Italia ci ha voltato le spalle, la Germania ci ha voltato le spalle, la Francia ci ha voltato le spalle» e così anche il Regno Unito, ha detto, ripe