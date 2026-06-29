Trump potrà licenziare senza più limiti ma la Corte lo boccia su abusi, Fed e voto

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In una sessione di sentenze che, com’è ormai consuetudine, era zeppa di decisioni su poteri che Donald Trump si arroga con arroganza esecutiva e vengono contestati, la Corte Suprema ha dato una importante vittoria al presidente, bilanciata però da alcune rilevanti stroncature. Partiamo dalla vittoria: con una maggioranza di 6-3, ricalcata sugli “schieramenti dei giudici”, la Corte ha stabilito che il presidente aveva il diritto di licenziare a suo piacimento un membro della Commissione federale