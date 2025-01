America is back, l’America è tornata. È questa la scritta in maiuscolo che appare sul sito ufficiale della Casa Bianca. Sotto una foto enorme di Donald Trump, che punta l’indice della mano sinistra verso un obiettivo lontano. «Ogni singolo giorno combatterò per te con ogni respiro del mio corpo. Non riposerò fino a quando non avremo consegnato l’America forte, sicura e prospera che i nostri figli meritano e che tu meriti. Questa sarà veramente l’età d’oro dell’America», ha scritto su X.

Nel giorno del giuramento alla Capital One Arena, di fronte a migliaia di sostenitori, da 147esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato decine di decreti stabilendo fin da subito le priorità della sua amministrazione. Il presidente Usa ha concesso la grazia a quasi tutti gli accusati dell’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. Ha poi revocato 78 leggi emanate dal predecessore, Joe Biden, e ha siglato l’ordine per il ritiro degli Stati Uniti dai patti di Parigi sul clima e dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Il presidente ha inoltre sospeso l’entrata in vigore della messa a bando di TikTok e dichiarato l’emergenza nazionale per l’immigrazione dal Messico.

Firmato l'ordine di uscita degli Usa dall'Oms Donald Trump ha poi firmato, nello Studio Ovale, l'ordine esecutivo per uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità, come durante il primo mandato. Tra le ragioni sostenute dal presidente Usa per il ritiro, la «cattiva gestione della pandemia di Covid-19» da parte dell'organizzazione e la «mancata adozione di riforme urgenti». Una scelta che secondo gli esperti di sanità pubblica, sottolinea il New York Times, comprometterà la posizione del paese come leader mondiale in materia di sanità e renderà più difficile combattere la prossima pandemia. Trump ha siglato una serie di ordini sull'immigrazione Dalla dichiarazione di emergenza nazionale al confine meridionale con il Messico, alla designazione dei cartelli della droga come organizzazioni terroristiche. O, ancora, la limitazione allo ius soli. Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi che daranno il via a una stretta sull'immigrazione promessa in campagna elettorale. La scelta di considerare i cartelli della droga organizzazioni terroristiche straniere potrebbe precedere l'uso della forza militare sul suolo messicano. che nega il riconoscimento della cittadinanza Usa ai figli di immigrati irregolari e visitatori temporanei nati sul suolo statunitense. «Probabilmente il Messico non lo vuole, ma dobbiamo fare la cosa giusta», ha detto. Alla domanda se avrebbe preso in considerazione l'idea di inviare le Forze Speciali statunitensi, ha risposto: «Potrebbe succedere. Sono successe cose più strane». Ha poi deciso di negare la cittadinanza automatica ai figli di persone immigrate irregolari nati sul suolo statunitense, un provvedimento che violerebbe il quattordicesimo emendamento ed è già avviato verso numerosi ricorsi legali. Trump ha sciolto l'unità per i ricongiungimenti familiari al confine Trump ha inoltre sciolto una unità operativa interagenzia istituita da Biden per agevolare il ricongiungimento delle famiglie di persone migranti entrate in modo irregolare e separate al confine con il Messico. Biden aveva firmato il decreto istitutivo della task force interagenzia nel 2021, con l'obiettivo di riunire le famiglie di migranti separati dalla politica di tolleranza zero dell'era Trump. Secondo un rapporto pubblicato dalla precedente amministrazione presidenziale lo scorso aprile, al 20 marzo 2024, l'unità aveva «facilitato la riunificazione di 795 minori con i loro genitori negli Stati Uniti e reso disponibili servizi di salute comportamentale per quelle famiglie». Trump ha firmato la grazia agli assalitori di Capitol Hill Donald Trump ha firmato nello Studio Ovale l'ordine esecutivo per la grazia a 1.500 assalitori di Capitol Hill, il 6 gennaio 2021. «Speriamo che escano questa sera», ha detto il presidente Usa. Gli assalitori di Capitol Hill condannati sono detenuti in un carcere di Washington. Per altri sei rivoltosi ha invece commutato la pena. Una decisione «vergognosa», per l'ex speaker democratica della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi. «Le azioni del presidente sono un oltraggioso insulto al nostro sistema giudiziario e agli eroi che hanno sofferto cicatrici fisiche e traumi emotivi mentre proteggevano il Campidoglio, il Congresso e la Costituzione», ha scritto Pelosi in una nota. Firmato il decreto per il ritiro dall'Accordo di Parigi Il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per avviare ufficialmente il ritiro degli Usa dall'Accordo di Parigi sul clima. Il presidente neoinsediato ha firmato l'ordine durante un evento presso la Capital One Arena di Washington, a seguito di un memorandum emesso all'inizio della giornata che confermava che anticipava l'iniziativa come una delle sue prime azioni esecutive. Non è la prima volta. Trump aveva già ritirato il paese dall'accordo durante il suo primo mandato, completando il processo nel 2020. L'anno successivo, però, Joe Biden aveva decretato la riadesione degli Usa all'accordo. Una volta completato il processo pluriennale, gli Stati Uniti diventeranno uno dei pochi paesi a non aderire all'accordo, insieme a Iran, Libia e Yemen. L'accordo non vincolante include un impegno tra i membri a ridurre le emissioni di gas serra nel tentativo di scongiurare un riscaldamento globale superiore a 1,5 gradi rispetto alla media preindustriale. Il discorso di insediamento di Donald Trump Nel suo discorso di insediamento, Donald Trump ha attaccato l'amministrazione Biden e ha delineato la sua visione per il Paese. Ha parlato di «un'ondata di cambiamento» e assicurato che «il declino dell'America è finito». Ha iniziato il discorso sostenendo che «l'età dell'oro dell'America inizia proprio ora» e definito il giorno del suo insediamento come «giorno della liberazione», ritenendo la sua vittoria elettorale una dimostrazione che il paese si sta «rapidamente unificando dietro una comune agenda». Trump vuole essere ricordato - ha detto nel suo discorso - come un «costruttore di pace e unificatore» e ha concluso: «Non saremo intimiditi». Il nuovo presidente degli Usa ha poi elencato una serie di azioni esecutive da adottare nel primo giorno di presidenza, tra cui azioni relative all'immigrazione e alle frontiere. Ha accusato la vecchia amministrazione di non essere riuscita a proteggere i cittadini statunitensi. Trump ha poi promesso di porre fine al Green Deal e «iniziare immediatamente la revisione del nostro sistema commerciale», includendo tasse e dazi agli altri paesi. Sulla sanità, Trump ha criticato il sistema pubblico statunitense e affermato che la nazione ha «un sistema educativo che insegna ai nostri figli a vergognarsi di se stessi, in molti casi, a odiare il nostro paese».

