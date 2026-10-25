frecciate sulle proteste

Trump e Putin trattano su Kiev e attaccano l’Europa: «Invasi da migranti», «leader deboli»

Francesca De Benedetti
25 ottobre 2026 • 20:45
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Il presidente Usa in campagna per il midterm infierisce sugli europei: «Avevo avvertito Macron! Francia, Italia, Spagna fanno entrare chi li odia». Per Mosca i leader europei la tirano in ballo «perché deboli». A novembre «tavolo tecnico» sull’Ucraina

Un favore tira l’altro. E così, dopo che già Donald Trump aveva sollevato una sanzione qua e una là alla Russia di Vladimir Putin, lui, il presidente russo, ha lasciato scivolare una data che gira proprio attorno al midterm americano di martedì 3 novembre. «Dopo il 4, che è la nostra festa dell’unità nazionale, allora sì, saremo pronti a riprendere i colloqui» sull’Ucraina, ha fatto sapere nel weekend il suo consigliere Yuri Ushakov. «Ci saranno colloqui Usa-Russia-Ucraina molto presto!», ha det

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 