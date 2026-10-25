Trump e Putin trattano su Kiev e attaccano l’Europa: «Invasi da migranti», «leader deboli»

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Un favore tira l’altro. E così, dopo che già Donald Trump aveva sollevato una sanzione qua e una là alla Russia di Vladimir Putin, lui, il presidente russo, ha lasciato scivolare una data che gira proprio attorno al midterm americano di martedì 3 novembre. «Dopo il 4, che è la nostra festa dell’unità nazionale, allora sì, saremo pronti a riprendere i colloqui» sull’Ucraina, ha fatto sapere nel weekend il suo consigliere Yuri Ushakov. «Ci saranno colloqui Usa-Russia-Ucraina molto presto!», ha det