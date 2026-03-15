l’analisi

Trump può ignorare l’Europa L’America non può farlo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
15 marzo 2026 • 20:55

In molti commenti emerge una sorda rabbia che denuncia un’Europa imbelle o cerca di giustificare le avventure americane. Ma salta agli occhi una verità alternativa: malgrado la sua potenza militare, è l’America a contare sempre di meno

Con la guerra in Iran riparte il solito ritornello: l’Europa in Medio Oriente non conta nulla. Ma se non contasse davvero, nemmeno se ne parlerebbe. Qual è la realtà? Dopo Yalta l’Europa era divisa in due, garantita dall’equilibrio delle forze ma ci fu anche una divisione degli impegni: ad esempio Washington chiese a Parigi (più che a Londra che se ne disinteressò presto) di proteggere lo spazio occidentale in Africa subsahariana. I francesi ottemperarono di buon grado e nacque la Françafrique.

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE