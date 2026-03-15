Trump può ignorare l’Europa L’America non può farlo

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Con la guerra in Iran riparte il solito ritornello: l’Europa in Medio Oriente non conta nulla. Ma se non contasse davvero, nemmeno se ne parlerebbe. Qual è la realtà? Dopo Yalta l’Europa era divisa in due, garantita dall’equilibrio delle forze ma ci fu anche una divisione degli impegni: ad esempio Washington chiese a Parigi (più che a Londra che se ne disinteressò presto) di proteggere lo spazio occidentale in Africa subsahariana. I francesi ottemperarono di buon grado e nacque la Françafrique.