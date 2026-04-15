Quando Trump disse a Putin: «Il Donbass sarà della Russia»

Secondo il ministero degli Esteri russo, gli Usa erano pronti a riconoscere l’annessione di quattro regioni ucraine, ma un «branco» di paesi europei si è messo di mezzo

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Meno di un anno fa, gli Usa erano pronti a riconoscere l’annessione russa di un quinto dell’Ucraina in cambio della pace. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, affermando che durante l’incontro in Alaska, lo scorso 15 agosto, questo punto era stato concordato tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo russo, Vladimir Putin. «Abbiamo discusso a proposito del riconoscimento de jure delle realtà sul terreno – ha detto Lavrov, riferendosi al riconoscimen