Tra Trump e i repubblicani è guerra civile: «Farabutti e sleali, creano solo divisioni»

true false

Donald Trump ha risposto al fuoco amico sull’ipotesi di un accordo con l’Iran, criticato dai falchi come una potenziale capitolazione. Con un post su Truth ha insultato i critici e tracciato una linea netta con il passato. «L’accordo con l’Iran sarà o grandioso e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo», ha scritto il presidente. «Sarà l’esatto opposto del disastro del Jcpoa negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama, che era una via diretta e aperta verso un’arma nucleare per l’