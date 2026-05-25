il fronte interno

Tra Trump e i repubblicani è guerra civile: «Farabutti e sleali, creano solo divisioni»

Mattia Ferraresi
25 maggio 2026 • 19:52

Alzano la voce big come Cruz, Pompeo, Graham: dopo gli isolazionisti, il presidente si è inimicato anche gli interventisti. Ora il capo della Casa Bianca reagisce rabbiosamente sui social: «Sono dei perdenti, dovrebbero tutti andare a casa»

Donald Trump ha risposto al fuoco amico sull’ipotesi di un accordo con l’Iran, criticato dai falchi come una potenziale capitolazione. Con un post su Truth ha insultato i critici e tracciato una linea netta con il passato. «L’accordo con l’Iran sarà o grandioso e significativo, oppure non ci sarà alcun accordo», ha scritto il presidente. «Sarà l’esatto opposto del disastro del Jcpoa negoziato dalla fallimentare amministrazione Obama, che era una via diretta e aperta verso un’arma nucleare per l’

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)