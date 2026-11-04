Trump ripudiato anche dal suo popolo. È la fine di un’era, ma lui non mollerà

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Tutto è Donald Trump, Donald Trump è tutto. L’ego-monarca che ha occupato tutti gli spazi della vita americana in patria e nel mondo è stato travolto da uno tsunami democratico che va oltre ogni previsione e che riguarda ogni aspetto della presidenza, ogni scelta politica, dalla guerra in Iran alle devastazioni dei dazi, dai pogrom degli agenti mascherati dell’Ice alla clamorosa giravolta sull’Ucraina con il vergognoso patto del Diesel con Vladimir Putin. Lui l’aveva ripetuto un migliaio di volt