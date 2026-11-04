Fenomenologia di una sconfitta epocale

Trump ripudiato anche dal suo popolo. È la fine di un’era, ma lui non mollerà

Roberto Brunelli
04 novembre 2026 • 21:12
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Il tycoon fa finta che la débâcle non lo riguardi, o lo riguardi poco, alterna minacce di veto va vaghe promesse di collaborazione. Ma questo voto è una rivolta dell’intero paese, che indebolisce tutta la struttura di potere costruita intorno al presidente

Tutto è Donald Trump, Donald Trump è tutto. L’ego-monarca che ha occupato tutti gli spazi della vita americana in patria e nel mondo è stato travolto da uno tsunami democratico che va oltre ogni previsione e che riguarda ogni aspetto della presidenza, ogni scelta politica, dalla guerra in Iran alle devastazioni dei dazi, dai pogrom degli agenti mascherati dell’Ice alla clamorosa giravolta sull’Ucraina con il vergognoso patto del Diesel con Vladimir Putin. Lui l’aveva ripetuto un migliaio di volt

Roberto Brunelli
Roberto Brunelli
Roberto Brunelli

Caporedattore Esteri di Domani. Dopo 17 anni passati all'Unità (dove si è occupato di esteri, ma anche di cultura, interni e televisione), ha lavorato per Repubblica, La7, L'Espresso e il Quotidiano nazionale. Nel 2013 è uscita la sua biografia di Angela Merkel e nel 2017 il volume Rotolano ancora, sugli ultimi titani del rock