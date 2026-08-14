La rivincita di Harvard: il giudice stronca le accuse di Trump

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Un tribunale federale di Boston ha archiviato la causa che l’amministrazione Trump aveva intentato contro Harvard per presunto antisemitismo, la più clamorosa delle iniziative legali con cui la Casa Bianca ha tentato di piegare l’ateneo simbolo dell’odiata elite democratica e fucina del pensiero woke. Il giudice Richard Stearns ha scritto in un’ordinanza di quattro pagine che gli episodi citati dal governo erano «isolati ed episodici», insufficienti a dimostrare una violazione persistente del ti