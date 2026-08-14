archiviata l’inchiesta contro l’università

La rivincita di Harvard: il giudice stronca le accuse di Trump

Mattia Ferraresi
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14 agosto 2026 • 20:11

Un tribunale di Boston respinge la causa pretestuosa intentata dall’amministrazione per antisemitismo. È solo una battaglia nella guerra del governo per punire o piegare al suo volere le università dell’élite

Un tribunale federale di Boston ha archiviato la causa che l’amministrazione Trump aveva intentato contro Harvard per presunto antisemitismo, la più clamorosa delle iniziative legali con cui la Casa Bianca ha tentato di piegare l’ateneo simbolo dell’odiata elite democratica e fucina del pensiero woke. Il giudice Richard Stearns ha scritto in un’ordinanza di quattro pagine che gli episodi citati dal governo erano «isolati ed episodici», insufficienti a dimostrare una violazione persistente del ti

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)