i retroscena sul caos comunicativo del presidente

Post a raffica, telefonate ai media e follie. Così Trump sabota i negoziati di pace

Mattia Ferraresi
21 aprile 2026 • 20:55

Una cascata sui social, chiamate ai giornalisti, esternazioni contraddittorie: la Casa Bianca non sa più come correre ai ripari. I funzionari dell’amministrazione ammettono (in privato) che l’attività pubblica del loro capo sta danneggiando i negoziati

Donald Trump dice che sta vincendo la guerra in Iran «di molto» e che l’aviazione americana ha provveduto alla «completa e totale obliterazione» dei siti nucleari iraniani già con l’operazione Midnight Hammer del giugno 2025, insistenza che confonde ulteriormente circa senso e obiettivi di questa guerra, iniziata in nome del regime change e impantanata fra lo stretto di Hormuz e un impalpabile nuovo round di dialoghi a Islamabad. Per Teheran ufficialmente fino a martedì sera non c’era alcun dial

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)