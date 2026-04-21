Post a raffica, telefonate ai media e follie. Così Trump sabota i negoziati di pace

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Donald Trump dice che sta vincendo la guerra in Iran «di molto» e che l’aviazione americana ha provveduto alla «completa e totale obliterazione» dei siti nucleari iraniani già con l’operazione Midnight Hammer del giugno 2025, insistenza che confonde ulteriormente circa senso e obiettivi di questa guerra, iniziata in nome del regime change e impantanata fra lo stretto di Hormuz e un impalpabile nuovo round di dialoghi a Islamabad. Per Teheran ufficialmente fino a martedì sera non c’era alcun dial