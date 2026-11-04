Trump scarica la colpa della sconfitta sull’Iran e alcuni candidati repubblicani: «Hegseth è fantastico»

Il presidente interviene per commentare l’esito delle midterm: «La gente è d’accordo con quello che sto facendo sull’Iran, ma probabilmente non era disposta ad affrontare la conseguenza iniziale, di breve durata, di pagare di più la benzina». Mano tesa ai democratici: «Spero di poter lavorare con loro e di non dover imporre veti»

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Travolto dall’onda blu che ha permesso ai Democratici di conquistate il Congresso, dopo aver postato compulsivamente su Truth i suoi pensieri, Donald Trump ha fatto sentire la propria voce chiamando in diretta Fox News (poco prima, proprio sul social network di sua proprietà, aveva attaccato la rete per aver contribuito alla vittoria dem). Il presidente, pur con qualche eccesso verbale, è apparso stranamente conciliante. I democratici hanno fatto un «buon lavoro, si sono battuti duramente», ha