E Trump si apparecchia uno scudo fiscale “eterno”

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Fra le carte dell’accordo fra Donald Trump e l’Irs, l’agenzia delle entrate americana, è emerso uno scudo fiscale per il presidente, la sua famiglia e la sua corte. Un documento firmato dal procuratore generale ad interim, Todd Blanche, che è anche un ex avvocato personale di Trump, stabilisce che l’Irs è «per sempre precluso» dalle pretese nei confronti del presidente e delle entità a lui collegate. La famiglia e l’entourage del presidente sono così esentati da qualsiasi verifica fiscale su tut