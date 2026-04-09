l’inchiesta del ny times

Trump, se l’Apocalisse è rimandata i Maga stanno implodendo

Mattia Ferraresi
09 aprile 2026 • 07:00

Negli States si parla sempre più apertamente dell’ipotesi di rimozione del presidente. Non solo i dem, anche molti esponenti repubblicani invocano il 25esimo emendamento

L’apocalisse è rimandata di un paio di settimane, Donald Trump esulta per il presunto successo della tattica post-reaganiana della “pace attraverso la forza” e annuncia che gli Stati Uniti lavoreranno fianco a fianco con l’Iran, che ha iniziato un processo – «molto produttivo», dice il presidente – di regime change. Non ci sarà «arricchimento dell’uranio», i due paesi lavoreranno insieme per «rimuovere tutta la “polvere” nucleare sepolta in profondità» e si parlerà di «rimozione delle sanzioni»

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)