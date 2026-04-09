Trump, se l’Apocalisse è rimandata i Maga stanno implodendo

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L’apocalisse è rimandata di un paio di settimane, Donald Trump esulta per il presunto successo della tattica post-reaganiana della “pace attraverso la forza” e annuncia che gli Stati Uniti lavoreranno fianco a fianco con l’Iran, che ha iniziato un processo – «molto produttivo», dice il presidente – di regime change. Non ci sarà «arricchimento dell’uranio», i due paesi lavoreranno insieme per «rimuovere tutta la “polvere” nucleare sepolta in profondità» e si parlerà di «rimozione delle sanzioni»