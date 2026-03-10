Buoni o cattivi

Trump è un seienne da caso clinico. Ma la sua destra è cinica e geniale

Walter Sitiscrittore
10 marzo 2026 • 07:00

La naturale propensione umana alla violenza non è sfruttata politicamente da rozzi barbari con le corna, ma da gente che ha studiato e che scommette su un “salto di specie”

Il primo ministro spagnolo Sanchez formula in quattro parole l’atteggiamento del proprio governo: «No a la guerra». Trump risponde che allora lui ha il diritto di porre l’embargo sulle merci spagnole, anzi troncherà qualunque rapporto degli Usa con la Spagna, in violazione di un numero imprecisato di trattati e di prassi economiche. Dopo di che, in ossequio ai trattati, la Spagna accetta che dalle basi americane sul proprio territorio possano partire «missioni difensive». Che cosa sia una missio

Walter Sitiscrittore

Saggista, scrittore italiano e critico letterario: dopo aver pubblicato saggi su E. Montale e S. Penna (fra gli altri), è divenuto il curatore dell’opera completa di P.P. Pasolini per la collana I Meridiani di Mondadori. Scrittore di romanzi quali Scuola di nudo (1994), Un dolore normale (1999), Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008), Autopsia dell’ossessione (2010), Resistere non serve a niente (2012, Premio Mondello 2013 e vincitore al Premio Strega 2013), Il realismo è l'impossibile (2013), Exit strategy (2014), La voce verticale - 52 liriche per un anno (2015) e Bruciare tutto (2017); nel 2018, il pamphlet Pagare o non pagare e il romanzo Bontà (2028); La natura è innocente (2020).