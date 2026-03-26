Mondo

Sull’America si allunga l’ombra della recessione, ma Trump nega la realtà

Mattia Ferraresi
26 marzo 2026 • 20:26

Gli analisti di Moody’s spaventano il presidente: «È una minaccia reale». L’Ocse stima un aumento dell’inflazione al 4,2%, il livello più alto in tutto il G7

Le ombre della recessione e dell’inflazione si allungano sul presente di Donald Trump, già ampiamente funestato da una guerra che ha mosso senza ragioni impellenti e dalla quale non riesce a uscire. Il conflitto in Iran sta spaccando la coalizione Maga e il blocco dello Stretto di Hormuz spinge il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti verso i 4 dollari al gallone, soglia psicologica oltre la quale l’elettore americano normalmente si ribella al partito che guida la Casa Bianca o ha la magg

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)