Sull’America si allunga l’ombra della recessione, ma Trump nega la realtà

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Le ombre della recessione e dell’inflazione si allungano sul presente di Donald Trump, già ampiamente funestato da una guerra che ha mosso senza ragioni impellenti e dalla quale non riesce a uscire. Il conflitto in Iran sta spaccando la coalizione Maga e il blocco dello Stretto di Hormuz spinge il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti verso i 4 dollari al gallone, soglia psicologica oltre la quale l’elettore americano normalmente si ribella al partito che guida la Casa Bianca o ha la magg