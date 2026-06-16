Trump, uno show infinito: fuochi d’artificio e parate per mascherare il flop

Dal rapporto con Israele al nucleare, le incognite prevalgono sulle certezze. Ma la Casa Bianca intende capovolgere la narrazione del deal con l’Iran
Donald Trump ha raggiunto un accordo pieno di incognite con l’Iran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’abbandono dell’embargo americano, ma adesso si dovrà stabilire qual è il reale prezzo politico di una guerra in cui si è gettato per scelta d’imperio e sulla quale non ha mai davvero chiarito gli obiettivi, oscillando fra il regime change, impossibile con una guerra soltanto aerea, e il fragile progetto di distruzione definitiva delle ambizioni nucleari iraniane. Il problema è