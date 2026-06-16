Trump, uno show infinito: fuochi d’artificio e parate per mascherare il flop

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Donald Trump ha raggiunto un accordo pieno di incognite con l’Iran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’abbandono dell’embargo americano, ma adesso si dovrà stabilire qual è il reale prezzo politico di una guerra in cui si è gettato per scelta d’imperio e sulla quale non ha mai davvero chiarito gli obiettivi, oscillando fra il regime change, impossibile con una guerra soltanto aerea, e il fragile progetto di distruzione definitiva delle ambizioni nucleari iraniane. Il problema è