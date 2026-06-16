la strategia del tycoon dopo il sì all’intesa con teheran

Trump, uno show infinito: fuochi d’artificio e parate per mascherare il flop

Mattia Ferraresi
Segui Domani su Google
16 giugno 2026 • 06:00

Dal rapporto con Israele al nucleare, le incognite prevalgono sulle certezze. Ma la Casa Bianca intende capovolgere la narrazione del deal con l’Iran

Donald Trump ha raggiunto un accordo pieno di incognite con l’Iran che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’abbandono dell’embargo americano, ma adesso si dovrà stabilire qual è il reale prezzo politico di una guerra in cui si è gettato per scelta d’imperio e sulla quale non ha mai davvero chiarito gli obiettivi, oscillando fra il regime change, impossibile con una guerra soltanto aerea, e il fragile progetto di distruzione definitiva delle ambizioni nucleari iraniane. Il problema è

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)