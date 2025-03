"Sto anche lavorando instancabilmente per porre fine al brutale conflitto in Ucraina. Milioni di ucraini e russi sono stati inutilmente uccisi o feriti in questo orribile e spietato conflitto, senza una fine in vista", ha detto Trump durante il discorso sullo stato dell'Unione. Se gli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente Usa, "hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere la difesa dell'Ucraina", l'Europa ha invece "tristemente speso più soldi per acquistare petrolio e gas dalla Russia di quanti ne abbia spesi per difendere l'Ucraina, di gran lunga!".

Trump ha poi attaccato Biden, che "ha autorizzato più fondi in questa guerra di quanti l'Europa ne abbia stanziati", e si è rivolto ai democratici: "Volete continuare a dare soldi per altri cinque anni?".

Il presidente Usa ha fatto sapere di aver "ricevuto forti segnali" dalla Russia, "sono pronti per la pace", spiegando di aver avuto "discussioni serie" con Mosca. "Non sarebbe bellissimo?" , ha aggiunto "È ora di porre fine a questa guerra insensata".

Nella lettera ricevuta dal presidente ucraino, ha continuato Trump, Zelensky "si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l'accordo sui minerali".

Nel suo discorso, al contrario di quanto atteso, il presidente Usa non ha annunciato la firma dell'accordo sui minerali con Kiev.