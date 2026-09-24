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Trump, trattamento imperiale per Xi: ma sull’Ia è gelo, poi il ricatto su Taiwan

Michelangelo Cocco
24 settembre 2026 • 20:14
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Il presidente ha ricevuto il leader cinese con caccia in volo e 21 salve di artiglieria, sperando in una mano per salvarsi a Hormuz. Nonostante la proroga della tregua sui dazi, Pechino rimane dura su Taipei: «Gli Usa si oppongano all’indipendenza dell’isola»

Trenta metri di tappeto rosso, 21 salve d’artiglieria, il sorvolo di due bombardieri B-1, Donald Trump e Melania Knavs che vanno a dare il benvenuto a Xi Jinping e Peng Liyuan fin sulla pista della base aerea di Andrews, dove è atterrato il presidente cinese in visita di stato negli Stati Uniti. L’accoglienza riservata da Trump a Xi – che a maggio, a Pechino, l’aveva comodamente atteso in piazza Tiananmen – sta suscitando clamore e polemiche. Ma la Cina non è il nemico degli Stati Uniti? Lo sbar

Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco
Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.