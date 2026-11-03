Le elezioni

Trump - Atto II: perché negli Usa spaccati ci sarà più paura per tutti

Manuela Cavalieri
03 novembre 2026 • 20:57
Segui Domani su Google

Un paese lacerato è andato al voto, tra tensioni, paure e scontri ideologici.  Il dipartimento della Giustizia ha inviato mille osservatori federali, in particolare negli Stati più contesi. E l'Ice arresta un cittadino italiano: «Frode elettorale»

Un’America che teme per la tenuta della democrazia e un’altra soffocata dalla paura del cambiamento. È un paese spaccato, inquieto, profondamente insoddisfatto quello che è andato alle urne per le elezioni di metà mandato. Da una parte, chi ha trasformato il voto in un referendum contro Donald Trump, chiedendo di cambiare rotta senza per questo desiderare un ritorno alla nazione governata dai democratici che lo hanno preceduto. Dall’altra, chi si aggrappa allo status quo e continua ad affidarsi

Manuela Cavalieri
Manuela Cavalieri
Manuela Cavalieri

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.