Midterm, la grande fuga repubblicana: anche i latinos abbandonano Trump

Stando ai sondaggi, appena il 27% degli elettori ispanici approva il presidente, il 59% vorrebbe un Congresso a maggioranza dem: a pesare sono i prezzi impazziti e le violenze dell’Ice. Il sondaggista Kimball a Domani: «Gli elettori democratici sono più motivati di andare alle urne, anche negli Swing States. Molto fa pensare ad un’onda blu»
A poco più di due settimane dalle elezioni di metà mandato, è ancora difficile prevedere se i democratici riusciranno a conquistare la maggioranza alla Camera e magari anche al Senato. Un dato, però, emerge con chiarezza dai sondaggi. L’elettorato repubblicano appare meno motivato di quello dem a recarsi alle urne. Se l’opposizione dovesse riconquistare il Congresso, potrebbe essere più per l’astensione degli elettori di Donald Trump che per un loro cambio di schieramento. Il celebre analista po