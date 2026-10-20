Midterm, la grande fuga repubblicana: anche i latinos abbandonano Trump

Stando ai sondaggi, appena il 27% degli elettori ispanici approva il presidente, il 59% vorrebbe un Congresso a maggioranza dem: a pesare sono i prezzi impazziti e le violenze dell’Ice. Il sondaggista Kimball a Domani: «Gli elettori democratici sono più motivati di andare alle urne, anche negli Swing States. Molto fa pensare ad un’onda blu»