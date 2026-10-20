i prezzi impazziti e le violenze dell’Ice

Midterm, la grande fuga repubblicana: anche i latinos abbandonano Trump

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
20 ottobre 2026 • 07:00
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Stando ai sondaggi, appena il 27% degli elettori ispanici approva il presidente, il 59% vorrebbe un Congresso a maggioranza dem: a pesare sono i prezzi impazziti e le violenze dell’Ice. Il sondaggista Kimball a Domani: «Gli elettori democratici sono più motivati di andare alle urne, anche negli Swing States. Molto fa pensare ad un’onda blu»

A poco più di due settimane dalle elezioni di metà mandato, è ancora difficile prevedere se i democratici riusciranno a conquistare la maggioranza alla Camera e magari anche al Senato. Un dato, però, emerge con chiarezza dai sondaggi. L’elettorato repubblicano appare meno motivato di quello dem a recarsi alle urne. Se l’opposizione dovesse riconquistare il Congresso, potrebbe essere più per l’astensione degli elettori di Donald Trump che per un loro cambio di schieramento. Il celebre analista po

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
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Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.