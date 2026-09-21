l’annuncio potrebbe arrivare all’assemblea generale onu

Trump all’assalto finale della Cpi. Arbia: «Sarà il caos, le sue sono sanzioni illegali»

Emanuela Del Frate
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21 settembre 2026 • 20:04Aggiornato, 21 settembre 2026 • 20:07

L’amministrazione Trump è pronta a un provvedimento che non ha nessun precedente nei confronti della Corte Penale Internazionale nella sua interezza. L’ex cancelliera italiana: «Ma quello che fa più scandalo è l’atteggiamento degli Stati membri»

«Le sanzioni che portano alla chiusura di un conto prevedono una procedura da seguire, delle indagini, un contenzioso. L’America lo sta facendo? No, è tutto illegale. Se la coscienza collettiva non si sveglia, se accettiamo queste sanzioni, siamo nel caos, nell’illegalità dove tutto è permesso. Anche ai tempi della clava la forza si usava con più raziocinio. Se lo accettiamo potrebbe essere un punto di non ritorno». Silvana Arbia, magistrata italiana, già cancelliera della Corte Penale Internazi

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021