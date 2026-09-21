Trump all’assalto finale della Cpi. Arbia: «Sarà il caos, le sue sono sanzioni illegali»

L’amministrazione Trump è pronta a un provvedimento che non ha nessun precedente nei confronti della Corte Penale Internazionale nella sua interezza. L’ex cancelliera italiana: «Ma quello che fa più scandalo è l’atteggiamento degli Stati membri»

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«Le sanzioni che portano alla chiusura di un conto prevedono una procedura da seguire, delle indagini, un contenzioso. L’America lo sta facendo? No, è tutto illegale. Se la coscienza collettiva non si sveglia, se accettiamo queste sanzioni, siamo nel caos, nell’illegalità dove tutto è permesso. Anche ai tempi della clava la forza si usava con più raziocinio. Se lo accettiamo potrebbe essere un punto di non ritorno». Silvana Arbia, magistrata italiana, già cancelliera della Corte Penale Internazi