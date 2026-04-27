la casa bianca attacca l’opposizione

La versione di Trump sull’attentato: «L’aspirante killer? È un anticristiano»

Mattia Ferraresi
27 aprile 2026 • 20:30

Addio all’aplomb dopo gli spari all’Hilton: «Tutta colpa delle proteste No Kings». Poi gli insulti alla reporter: «Sei orribile». Polemiche sulle falle della sicurezza: il direttore del Secret Service era stato scelto dai figli del tycoon, Eric e Donald Jr

Cole Thomas Allen, l’uomo che voleva fare una strage di funzionari di governo alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, è comparso lunedì davanti a un giudice, dopo essere stato dimesso dall’ospedale nella notte tra sabato e domenica. Fra le accuse formulate dalla procuratrice federale Jeanine Pirro ci sono due capi d’imputazione per uso di arma da fuoco durante un’azione criminale e l’aggressione a un agente federale. Armi multiple Sabato sera Allen si era lanciato contro il presidio di

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)