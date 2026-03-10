Trump in un vicolo cieco, non sa finire la sua guerra e fa concessioni a Putin

true false

I razionalizzatori a posteriori delle decisioni di Donald Trump dicono che la guerra all’Iran risponde all’obiettivo strategico di indebolire l’asse Iran-Russia-Cina e mettere le mani sulle risorse energetiche controllate, direttamente o per interposti alleati, dall’unica potenza globale con cui gli Stati Uniti si confrontano. Se è questo l’intento di Trump, il piano non sta andando benissimo. Dopo la telefonata di lunedì con Vladimir Putin, il presidente Usa ha annunciato la rimozione di alcune