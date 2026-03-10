il blocco di hormuz e l’apertura a mosca su petrolio e sanzioni

Trump in un vicolo cieco, non sa finire la sua guerra e fa concessioni a Putin

Mattia Ferraresi
10 marzo 2026 • 20:32

Il tycoon vuole uscire dal conflitto, ma non sa come. La paura del midterm. Il presidente europeo Costa: «C’è un solo vincitore in questo conflitto: Mosca»

I razionalizzatori a posteriori delle decisioni di Donald Trump dicono che la guerra all’Iran risponde all’obiettivo strategico di indebolire l’asse Iran-Russia-Cina e mettere le mani sulle risorse energetiche controllate, direttamente o per interposti alleati, dall’unica potenza globale con cui gli Stati Uniti si confrontano. Se è questo l’intento di Trump, il piano non sta andando benissimo. Dopo la telefonata di lunedì con Vladimir Putin, il presidente Usa ha annunciato la rimozione di alcune

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)