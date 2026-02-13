Trump “frusta” Zelensky: «Deve darsi una mossa». A Monaco il vertice-chiave con Rubio

Il tycoon incalza il leader di Kiev: «Rischia di perdere una grande occasione». Rutte: «In Ucraina Mosca non è un orso, ma una lumaca. E ha perdite terribili». Ok del Cremlino a nuovi colloqui in Svizzera il prossimo 16 e 17 febbraio
Mentre Monaco freme per l’incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo giorni di incertezza, il Cremlino ha confermato il prossimo round di negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, fissato per il 16 e 17 febbraio. Ma, contrariamente alle aspettative dei giorni scorsi, il vertice non si svolgerà a Miami, in Florida, bensì a Ginevra, in Svizzera. Un colloquio in vista del quale Donald Trump si mostra impaziente: «Zelensky dovrà darsi