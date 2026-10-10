Trump molla Zelensky: «L’Ucraina ha bisogno di un altro leader». Putin ringrazia

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«Sapete cosa suggerisco? Suggerisco che si trovino un nuovo leader capace di concludere accordi, perché avrebbe potuto chiuderne molti ma, per qualche motivo, non lo fa mai». Dalla Casa Bianca, ai microfoni dei giornalisti, prima di partire per il Tennessee, Trump ha aperto il fuoco verbale contro Zelensky, che farebbe “meglio” a smettere di colpire raffinerie russe: così facendo «Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori con il diesel». Serve «un nuovo presidente all'Ucraina»: col