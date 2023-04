Il presentatore Tucker Carlson lascia Fox News, nonostante i record di ascolti raggiunti con il suo controverso programma in prima serata. Carlson è finito di recente al centro delle polemiche nel contesto della causa con l’azienda Dominion che ha portato la rete a uno storico patteggiamento da 787,5 milioni di dollari. Ma le ragioni della cessazione del rapporto con Fox News non sono state ancora rivelate.

Tucker Carlson, famoso anchorman televisivo nonché controverso sostenitore di Donald Trump, ha deciso di lasciare Fox News. Lo ha rivelato lunedì la stessa emittente televisiva in un comunicato stampa, ringraziando Carlson per il lavoro svolto: «Fox News Media e Tucker Carlson hanno concordato di separarsi».

L’ultimo show di Carlson è andato in onda venerdì 21 aprile e la Fox non ha per il momento motivato la decisione.

Il presentatore è stato coinvolto nella recente causa per diffamazione che l’azienda informatica Dominion Voting Systems ha intentato contro Fox News, risolta con un patteggiamento da 787,5 milioni.

La scalata di Carlson in tv

Carlson ha iniziato a lavorare per Fox News nel 2009, ma ha raggiunto la notorietà in tv come presentatore in prima serata ed è divenuto il presentatore più seguito dell’emittente. Il suo show Tucker Carlson Tonight ha battuto il record di ascolti con 3,5 milioni di spettatori in media.

Carlson è anche noto come esponente dell’estrema destra americana, promotore di teorie cospirazioniste e sostenitore di Donald Trump, fino a minimizzare l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. All’ex presidente americano, ospite del suo programma, l’anchorman ha dedicato un’intervista alcune settimane fa.

Il presentatore è inoltre vicino alla destra europea del primo ministro ungherese Viktor Orbán e ha lanciato un documentario in cui ha ritratto l’Ungheria come paradiso del conservatorismo, nazione dai confini resistenti al fenomeno migratorio. Carlson ha eletto Orbán e le sue politiche a modello di riferimento per Donald Trump e per gli interi Stati Uniti.

© Riproduzione riservata