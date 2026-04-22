Il mea culpa di Carlson è l’ultimo terremoto Maga

Carlson è convinto che il vero Maga siano lui e gli altri rinnegati del trumpismo, non l’ormai irriconoscibile presidente, che ogni giorno perde nuovi pezzi della coalizione. Strano fenomeno: ad allontanarsi sono contemporaneamente i componenti più moderati e quelli più estremi

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Tucker Carlson è addirittura «tormentato» dal pensiero di avere portato tante persone dalla parte di Donald Trump. La rottura fra il presidente e l’anchorman che più di tutti ha contribuito alla sua ascesa, al consolidamento del suo potere e alla selezione di alcune figure chiave dell’amministrazione, fra cui il vicepresidente JD Vance, è pubblicamente consumata, ed è iniziata la fase del mea culpa. La guerra in Iran ha sancito in modo definitivo l’inconciliabilità di Trump con il pezzo dell’uni