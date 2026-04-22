l’anchorman: «che errore far votare il tycoon»

Il mea culpa di Carlson è l’ultimo terremoto Maga

Mattia Ferraresi
22 aprile 2026 • 20:24

Carlson è convinto che il vero Maga siano lui e gli altri rinnegati del trumpismo, non l’ormai irriconoscibile presidente, che ogni giorno perde nuovi pezzi della coalizione. Strano fenomeno: ad allontanarsi sono contemporaneamente i componenti più moderati e quelli più estremi

Tucker Carlson è addirittura «tormentato» dal pensiero di avere portato tante persone dalla parte di Donald Trump. La rottura fra il presidente e l’anchorman che più di tutti ha contribuito alla sua ascesa, al consolidamento del suo potere e alla selezione di alcune figure chiave dell’amministrazione, fra cui il vicepresidente JD Vance, è pubblicamente consumata, ed è iniziata la fase del mea culpa. La guerra in Iran ha sancito in modo definitivo l’inconciliabilità di Trump con il pezzo dell’uni

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)