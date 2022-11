«Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica del Pkk è responsabile», ha detto il ministro dell’Interno. Si aggrava il bilancio dei feriti, da 53 diventano 81, di cui due in gravi condizioni

Secondo il ministro dell’Interno turco, Soumeylan Soylu, l’autore materiale dell’attentato che ieri ha ucciso almeno sei persone e ferito altre 81 è stato arrestato dalle forze di polizia. Soylu ha accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) di aver causato l’attacco. «Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica del Pkk è responsabile», ha detto il ministro che ha annunciato che altri 21 sospetti sono stati arrestati. «Riteniamo che l’ordine per l’attacco sia stato dato da Kobane», ha specificato.

La questione, quindi, diventa politica. Il capo della comunicazione presidenziale Fahrettin Altun ha alluso al potenziale impatto sulle relazioni tra la Turchia e i paesi Nato a causa del loro sostegno ai gruppi attivi nel nord della Siria, come quello degli Stati Uniti di Joe Biden. «La comunità internazionale deve prestare attenzione. Gli attacchi terroristici contro i nostri civili sono conseguenze dirette e indirette del sostegno di alcuni paesi ai gruppi terroristici. Se vogliono l’amicizia della Turchia, devono cessare immediatamente il loro sostegno diretto e indiretto», ha detto Altun.

Negli ultimi mesi, il presidente turco Erdogan ha anche più volte accusato Svezia e Finlandia di sostenere e aiutare membri del Pkk, considerati organizzazione terroristica, e minacciato il loro ingresso nella Nato.

Il primo sospetto

Non è ancora chiaro l’identità del presunto attentatore, nella giornata di domenica sono circolate online le registrazioni di una telecamera di sicurezza che hanno ritratto una donna abbandonare per strada quello che è stato identificato come il bagaglio contenente l’esplosivo.

«Una donna si è seduta su una panchina per 40-45 minuti, e qualche tempo dopo c’è stata un’esplosione. Tutti i dati su questa donna sono attualmente sotto indagine», ha detto il ministro della Giustizia Bekir Bozdag. «O questa borsa conteneva un timer o qualcuno l’ha attivato da remoto», ha aggiunto.

Un attentato suicida è avvenuto nella stessa strada il 19 marzo 2016, atto che ha ucciso cinque persone e ne ha ferite 36. All’epoca, la polizia turca aveva affermato che l’attentatore aveva legami con il gruppo dello Stato islamico.

