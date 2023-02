Dopo 12 ore è stato ripristinato l’accesso a Twitter che era stato sospeso nel paese per silenziare le voci critiche rispetto alla gestione del terremoto di lunedì. Il governo parla di «disinformazione», ma l’ombra di Erdogan è da tempo calata sull’informazione in Turchia

Come lamentato da molti utenti turchi e confermato da NetBlocks, tra mercoledì e giovedì il governo turco, guidato da Recep Tayyip Erdogan, ha bloccato l’accesso a Twitter tramite i principali provider internet del paese.

Il blocco è durato almeno 12 ore ed è stato risolto nelle prime ore della mattinata in seguito a un accordo tra il governo turco e Elon Musk, ceo della piattaforma, in merito alla necessità di contrastare la «disinformazione» sul disastro generata da «account fake».

La censura

La Turchia si conferma una democrazia formale che nella sostanza fatica a essere tale. Il blocco di Twitter ha silenziato le voci critiche nei confronti del presidente Erdogan, ritenuto colpevole per la lentezza dei soccorsi, troppo a lungo assenti dai luoghi del disastro.

Il governo ha derubricato le accuse come atti di «disinformazione» perpetrati, secondo Erdogan, da «individui disonorevoli», irrispettosi delle vittime del terremoto.

Oltre al temporaneo blocco del social, il governo turco ha anche, come dichiarato dalla polizia, trattenuto 18 persone e ne ha arrestate 5 con l’accusa di aver diffuso «post provocatori».

Eppure anche Twitter avrebbe potuto contribuire, nelle ore che continuano a essere critiche, al soccorso dei sopravvissuti. In uno scenario così caotico, come quello del terremoto, ogni mezzo di coordinamento può essere vitale. Non da meno la componente emotiva della vicenda: quanti hanno perso i contatti con le persone più care temendo il peggio?

Aggirare il blocco

Pressoché istantanea è stata la risposta del mondo dei social. Numerose piattaforme che forniscono servizi di vpn, una tecnologia piuttosto diffusa in grado di aggirare blocchi alle reti internet, hanno facilitato l’accesso ai propri prodotti per gli utenti turchi. Nelle ultime ore, alcune vpn a pagamento sono state rese gratuite.

La prassi

Silenziare le voci critiche è la prassi di qualunque governo autocratico e la “democratura” turca è ormai nota per il proprio rapporto a dir poco problematico con la libertà di espressione e informazione.

I dati più recenti, risalenti al 1 dicembre 2022, mostrano che ben 40 giornalisti sono attualmente detenuti in Turchia per atti compiuti nell’esercizio della loro professione, più del doppio del dato risalente al 2021. Questo fa della Turchia, secondo la Commissione per la protezione dei giornalisti, uno dei paesi con il più alto numero di incarcerazioni di giornalisti, insieme a Iran, Cina e Myanmar.

L’uccisione di ben 31 giornalisti dal 1992 e la chiusura di numerose testate cartacee e online confermano il disastroso stato della libertà d’informazione nel paese.

In Turchia ogni minaccia alla pubblica sicurezza è foriera di censure: già nel novembre 2022, in seguito all’attentato di Istanbul, il governo aveva ristretto l’accesso a Twitter, Instagram e YouTube in forza delle leggi sulla disinformazione accuratamente formulate per dare alle autorità il potere di mettere a tacere.

Pratiche simili sono state recentemente attuate in occasione di una attacco subito dalle truppe turche ad Idlib in Siria nel 2020. Non si può non menzionare, poi, la decisione di ridurre l’accesso a Wikipedia del 2017. Per 991 giorni.

