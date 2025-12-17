Secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, una pace stabile e duratura in Ucraina rimane un obiettivo lontano. "Lo si è visto dalla reazione della Russia: il vertice che si è svolto a Berlino non significherà la fine di questa guerra. Abbiamo compiuto progressi significativi, in particolare per quanto riguarda la disponibilitò degli Stati Uniti a fornire garanzie di sicurezza agli europei dopo un cessate il fuoco. Durante la cena abbiamo avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente Usa Donald Trump, che lo ha confermato personalmente: noi, statunitensi ed europei insieme, siamo pronti a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina", ha affermato Merz