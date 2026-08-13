ma i conti non tornano

Appello di Zelensky agli Usa: «Bastano pochi Patriot e siamo salvi»

Davide Maria De Luca
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13 agosto 2026 • 19:34

Il presidente ucraino fa un appello agli Stati Uniti affinché forniscano all’Ucraina una frazione delle loro scorte di intercettori, ma i suoi conti non tornano

 «Con il 5 per cento dei Patriot che gli Stati Uniti hanno in riserva sopravviveremo all’inverno. Con il dieci fermeremmo tutti i missili russi». Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, lancia un nuovo appello drammatico e personale agli alleati americani, concedendo un’intervista al network CNN nel palazzo presidenziale di Kiev. Nell’intervista, Zelensky ha descritto i «mesi di lavoro, milioni di telefonate» effettuati per ottenere i missili intercettori necessari a proteggere i cieli

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.