Appello di Zelensky agli Usa: «Bastano pochi Patriot e siamo salvi»

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«Con il 5 per cento dei Patriot che gli Stati Uniti hanno in riserva sopravviveremo all’inverno. Con il dieci fermeremmo tutti i missili russi». Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, lancia un nuovo appello drammatico e personale agli alleati americani, concedendo un’intervista al network CNN nel palazzo presidenziale di Kiev. Nell’intervista, Zelensky ha descritto i «mesi di lavoro, milioni di telefonate» effettuati per ottenere i missili intercettori necessari a proteggere i cieli