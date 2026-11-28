Parla il senatore del Pd: «Se non sapevamo, vuol dire che siamo irrilevanti. Se invece il nostro esecutivo sapeva del blitz deve venire in Aula a dirci la verità»
Prima Giorgia Meloni prende le distanze dall'attacco ucraino del 22 novembre contro due navi russe in Libia, ribadendo il pieno sostegno a Kiev ma ricordando che la guerra non deve allargarsi al Mediterraneo. Poi, ieri, Volodymyr Zelensky sostiene che l'operazione è stata coordinata con i partner. Antonio Tajani, sentendosi chiamato in causa, smentisce apertamente il presidente ucraino: «Nessuno di noi era stato informato». Secondo il senatore del Pd Graziano Delrio, ex ministro delle Infrastrut