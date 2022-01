Gli Stati Uniti hanno ordinato l’evacuazione dei familiari dello staff diplomatico che si trova in Ucraina per il timore di un’invasione russa. Secondo il dipartimento di Stato l’attacco potrebbe avvenire in «qualsiasi momento», un’eventualità che il governo russo nega con forza.

La tensione in Ucraina è cresciuta molto nelle ultime settimane. L’esercito russo sta conducendo esercitazioni al confine con il paese che secondo stime della Nato potrebbero coinvolgere fino a centomila soldati. Nei giorni scorsi, il dipartimento di Stato aveva dato il permesso di lasciare il paese al personale diplomatico non essenziale.

L’Ucraina si trova in una situazione di conflitto strisciante dal 2014, quando il presidente filo-russo è stato cacciato da un’insurrezione popolare.

In risposta, il governo russo ha prima occupato la penisola di Crimea e poi fornito supporto ai separatisti nell’est del paese. Nei combattimenti scoppiati tra esercito ucraino, esercito russo e forze dei separatisti si calcola che almeno 14mila persone siano morte.

