Ucraina, la beffa Starlink e la tregua di Oleshky

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Tutta colpa di Musk, della Casa Bianca, di Trump: le responsabilità rimbalzano tra queste sponde, nessuno le assume del tutto. Il presidente americano ha chiamato il proprietario di Starlink per chiedergli di rimuovere le restrizioni che hanno rallentato il sistema che consente agli ucraini di difendersi. «La verità è che, sia che abbia chiamato io o qualcun altro, non fa alcuna differenza. Dopo tutto, quello che conta è che lui l’abbia ripristinato», ha assicurato il tycoon, dando per risolta l